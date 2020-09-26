وفاة المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل لفنان الكوميدي القدير المنتصر بالله، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 70 عامًا، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد الجنازة.

ويذكر أن الفنان المنتصر بالله حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح عام

1970.

من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات :"شارع محمد على" يعتبر أداءه بالغ التميز فقماشة الشخصيات التي جسدها عريضة للغاية إلا أنه يحسب على الكوميديا.