شاهد.. أجواء التسعينات تسيطر على عيد ميلاد ريهام حجاج

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بالأمس بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت ريهام عبر خاصية "ستوري"
ويذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "لما كنا صغيرين"، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، وشاركها في البطولة خالد النبوي، محمود حجازي، محمود حميدة.
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