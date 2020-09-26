فن ومشاهير

شاهد.. أجواء التسعينات تسيطر على عيد ميلاد ريهام حجاج

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احتفلت الفنانة ريهام حجاج بالأمس بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

نشرت ريهام عبر خاصية "ستوري"

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على "الإنستجرام" مجموعة صور وفيديوهات قصيرة من الحفل، وظهر خلالها النجوم يرتدون أزياء ذات طابع تسعيني، واعتمدت ريهام في الحفل على الطابع التسعيني فكانت كل التجهيزات على هذا النحو.

 

ويذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "لما كنا صغيرين"، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، وشاركها في البطولة خالد النبوي، محمود حجازي، محمود حميدة.

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