شاهد.. محمد علاء يروج لحكاية "ضي القمر" قبل انطلاقها

روج الفنان محمد علاء لحكاية "ضي القمر" التي من المقرر انطلاقها اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
كندة علوش، وعلق عليها قائلا: "اليوم الساعة 8 مساء على dmc"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق.
ونشر علاء صورة مشهد من المسلسل تجمعه بالفنانة
ويذكر أن حكاية "ضي القمر" تتناول قضية التلقيح الاصطناعي بين الأزواج مع تناول بعض من المشكلات التي يواجهها الأزواج في الحياة الزوجية، بطولة كندة علوش، محمد علاء، محمد شاهين، نهى عابدين، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن وإنتاج شركة سينرجي.
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