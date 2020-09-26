فيديو وصور.. ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها الـ 34، مساء أمس، الجمعة، بحضور عدد كبير من أصدقائها من نجوم الفن والإعلام.
وحرص على حضور الحفل كل من الإعلامية بوسي شلبي، النجم ماجد المصري،والنجمات إلهام شاهين، لبلبة، سلوى خطاب، عبير صبري، نيللي كريم، والفنان أمير شاهين وخطيبته.
on Sep 25, 2020 at 5:55pm PDT
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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "لما كنا صغيرين" وشاركها البطولة كل من محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، تأليف أيمن وتار، إخراج محمد علي.
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