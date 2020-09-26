محمد أيمن يشارك في مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب

يستعد الفنان الشاب محمد ايمن لتصوير مشاهده في المسلسل الجديد "ضربة معلم" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رجب، ذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وقال "ايمن"، أنه يجسد خلال أحداث مسلسل "ضربة معلم" دور شاب يدعى "علي" ويعاني من الفقر ويتعرف على

فتاة تحدث لها عدة مشاكل ويساعدها في التغلب عليها.

مسلسل "ضربة معلم" من نوعية الأعمال الاجتماعية التي تتناول ٤٥ حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي وهو بطولة محمد رجب ومي سليم

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ورياض الخولي ومحمد نجاتي وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

يشار إلى أن محمد ايمن شارك في مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وهو بطولة الفنانين ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، وآخرون، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



