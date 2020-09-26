يستعد الفنان الشاب محمد ايمن لتصوير مشاهده في المسلسل الجديد "ضربة معلم" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رجب، ذلك في بداية شهر أكتوبر المقبل.
وقال "ايمن"، أنه يجسد خلال أحداث مسلسل "ضربة معلم" دور شاب يدعى "علي" ويعاني من الفقر ويتعرف علىفتاة تحدث لها عدة مشاكل ويساعدها في التغلب عليها.
مسلسل "ضربة معلم" من نوعية الأعمال الاجتماعية التي تتناول ٤٥ حلقة ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي وهو بطولة محمد رجب ومي سليم
يشار إلى أن محمد ايمن شارك في مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، وهو بطولة الفنانين ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، وآخرون، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد أيمن يشارك في مسلسل "ضربة معلم" مع محمد رجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.