بالصور.. إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع الراحل سعيد صالح

استعادت الفنانة إسعاد يونس ذكرياتها مع النجم الراحل سعيد صالح بمجموعة صور من فيلم "السقوط في بئر سبع"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت إسعاد على المنشور قائلة: "السقوط في بئر سبع شوية ذكريات"، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعيين للراحل بالرحمة والمغفرة ومتمنيين لها دوام النجاح والتفوق.

ويشار إلى أن يذاع حاليًا للفنانة إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة" والذي يعرض عبر شبكة قنوات "dmc" يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء. الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت إسعاد على المنشور قائلة: "السقوط في بئر سبع شوية ذكريات"، وتفاعل الجمهور مع المنشور داعيين للراحل بالرحمة والمغفرة ومتمنيين لها دوام النجاح والتفوق.ويشار إلى أن يذاع حاليًا للفنانة إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة" والذي يعرض عبر شبكة قنوات "dmc" يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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