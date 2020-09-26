الجمعة.. علي الهلباوي يحيي حفلًا بساقية الصاوي

يحيى المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 2 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي" خلال الحفل مجموعة مميزة من أجمل الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتي.

يذكر ان المطرب علي الهلباوي المنشد والمرتل

يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.

قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل، وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.