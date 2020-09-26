تراند اليوم : لأول مرة.. ابنة رجاء الجداوى تكشف أسرار رحلتها مع فيروس كورونا

توك شو

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن تفاصيل آخر أيام والدتها مع فيروس كورونا، واستعرضت جزءا كبيرا من حياتها، وذلك خلال استضافتها فى برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”.

وقالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تحب ألا يكون بينها وبين أحد خصومات أو مشاحنات، وكانت دائما تسامح الجميع.

وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، أن الراحلة كانت من الشخصيات المتسامحة والمميزة التي يصعب تكرارها مرة أخرى.

Advertisements

ونوهت ابنة الفنانة، إلى أن العَرَض الثاني لإصابة والدتها الراحلة بفيروس كورونا المستجد- بعد ارتفاع درجة الحرارة-؛ كان “التهنيجة” ولم تكن هناك أعراض أخري مثل الكحة.

وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية، أن النفس بدأ يقل تدريجيا للراحلة فى اليوم العاشر بإصابتها بفيروس كورونا.