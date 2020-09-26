ابنة شقيق دونالد ترامب تقاضيه لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــــرد: فعت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوى قضائية على عمّها. واتهمت ماري ترامب عمّها دونالد ترامب وأفراد آخرين من عائلته بخداعها وحرمانها لما يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات من الميراث. واتهمت الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن ضد دونالد ترامب وشقيقته ماريان ترامب باري وورثة شقيقه روبرت ترامب، الذي توفي في آب، المدعى بحقهم “بالاحتيال الواسع النطاق” والتآمر.

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