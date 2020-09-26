كريم فهمي يكشف سر وشم على ذراعه لا يعرفه أحد

متابعة بتجــــــــــــرد: حلّ الفنان كريم فهمي ضيفاً على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي على قناة cbc، حيث كشف عن وجود وشم على ذراعه لا يعلم به أحد.

وأكد أنه وضع هذا الوشم ليحمل اسم زوجته دانيا على ذراعه، لافتًا إلى أنه تلقى الكثير من عروض الزواج رغم معرفة الجمهور بزواجه وحبه لزوجته، مؤكداً أن هذا يدل على حب الناس له.

وأضاف فهمي أنه لم يتوقع النجاح الذي حققه مسلسل “ونحب تاني ليه”، الذي شارك في بطولته أمام الفنان شريف منير والفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض خلال شهر رمضان الماضي.

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مؤكداً أن وجود الفنان شريف منير بجواره في المسلسل ساعده بشكل كبير على تقديم الدور بهذا الشكل الذي ظهر به، وتابع أن النهاية السعيدة بزواج مراد السويفي من غالية في المسلسل أسعدت كل الناس.

يذكر أن مسلسل “ونحب تاني ليه” عرض في رمضان الماضي وهو من بطولة ياسمين عبد العزيزوشاركها فيه كريم فهمي وشريف منير.