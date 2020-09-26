بالفيديو – دينا الشربيني تتحدي بطلات رفع الأثقال

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية دينا الشربيني على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو لها من داخل إحدي صالات الرياضة علي البحر، ظهرت فيه وهي تقوم بممارسة رياضة رفع الأثقال، معلقة عليه بقولها : “العودة إلى المسار”، وهو ما نال إعجاب متابعيها.
من ناحية أخرى، انتهت دينا من تصوير نصف مشاهدها في فيلم “ثانية واحدة”، الذي يخرجه أكرم فريد، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.
والفيلم هو استمرار للنشاط السينمائي الذي تعيشة دينا الشربيني هذا العام، إذ تنتظر عرض فيلمين انتهت من تصويرهما قبل عدة أشهر، وهما “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” مع كريم عبد العزيز، و”يوم 13″ منذ بداية العام، لكن تم تأجيل عرضهما بسبب إغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم “30 مارس” مع أحمد الفيشاوي، وتستعد للظهور كضيفة شرف في فيلم “قمر 14” للمخرج هادي الباجوري.
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