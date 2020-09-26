الداعية معز مسعود وراء حذف فيديوهات حلا شيحة على “تيك توك”

متابعة بتجــــــــــــرد: أثارت الفنانة حلا شيحة منذ فترة الكثير من الجدل عندما قامت بحذف كل الفيديوهات التي نشرتها على تطبيق “تيك توك” من دون أي مقدمات أو إعلان أسباب لذلك.

وتساءل الكثيرون عن الأسباب التي دفعت حلا شيحة لاتخاذ تلك الخطوة رغم أنها لم تكن قد مضى على تدشين حسابها على التطبيق فترة طويلة.

وأفادت بعض المصادر أن السبب الحقيقي لاتخاذ حلا خطوة حذف الفيديوهات من “تيك توك” هو طلب المنتج معز مسعود بعد نشوء علاقة عاطفية بين الاثنين، الأمر الذي دعاها لأن تلبي طلبه وتحذف كل الفيديوهات.

وكانت الأخبار قد انتشرت خلال الأيام الماضية عن وجود علاقة عاطفية بين الفنانة حلا شيحة والمنتج معز مسعود، وذلك على خلفية التعليقات المتبادلة بينهما على حساب الأخير الشخصي بـ”إنستغرام”، حيث ربط الجمهور بين الاثنين إثر تعليق لحلا على صورة قديمة لمعز ظهر فيها وهو يعزف على الغيتار ويشكر الشخص الذي التقط له الصورة، لتعلق عليها حلا متسائلة عن هذا الشخص، فيرد عليها بأنه شخص مميز، ولم يستبعد الجمهور أن تكون حلا هي التي التقطت له الصورة.

كما عزز تواجد معز في كواليس تصوير فيلم “مش أنا”، الذي تشارك فيه حلا مع تامر حسني، الشائعات التي انطلقت عن علاقة الاثنين.