الخليج 365 - إسراء شاهينالسبت 2020/9/26 09:56 ص بتوقيت أبوظبي
انتهى الفنان المصري محمد نور من تصوير أحدث أغانيه باللهجة الخليجية بعنوان "مواعيد العمر" على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها نور بالغناء باللهجة الخليجية، إهداء للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90 الذي تحتفل به المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.
"مواعيد العمر" من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وتوزيع محمد شفيق وماستر وهندسة صوتية ياسر أنور، وإشراف فني محمد علام ووليد توفيق، وإخراج بتول عرفة.
يذكر أن نور طرح مؤخرا أحدث أغانيه "جاني في ملعبي" التي حققت نجاحا كبيرا ولاقت انتشارا بين الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. محمد نور يغني باللهجة الخليجية احتفالا باليوم الوطني السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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