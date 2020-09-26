شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير "جار القمر" لكريم فهمى وياسمين رئيس منتصف أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق عمل فيلم "جار القمر" إلى التصوير فى منتصف الشهر المقبل، بعد أن توقف التصوير بعد تفاقم جائحة كورونا، التى مرت بها البلاد، حيث تم التصوير 10 أيام فقط من الفيلم، وهو فيلم رومانسى، إخراج هادى الباحورى، وبطوله كريم فهمى و ياسمين رئيس وبيومى فؤاد، وتأليف محمود زهران، وانتاج احمد السبكى.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد كما انتهى النجم كريم همى من تصوير فيلم " ديدو" الذى يدخل مرحلة المونتاج حاليا ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.