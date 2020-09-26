فن ومشاهير

تراند اليوم : جمال سليمان: هذا الفنان كان سيفرح كثيرا لو صدقت شائعة وفاتي لأنه وضيع

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أكد الفنان السوري جمال سليمان أنه ينزعج بشدة من شائعات الوفاة التي تطال الفنانين في الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات إذاعية : عندما انتشرت شائعة وفاتي اتصل بي الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر ليسألني عن أحوالي ، وبقدر ما أسعدني تواصله بقدر ما أحزنني هذا السلوك في تناول الأخبار.

وأردف: أعقد مقارنة بين موقف أشرف زكي وموقف الأستاذ زهير رمضان - نقيب الممثلين السوريين - فأحزن لأن زهير رمضان كان سيفرح كثيرا لو صدق خبر وفاتي بسبب الوضاعة في التفكير وهي تفصيلة تافهة ضمن تفاصيل أكثر مأساوية في المشهد السوري ككل.

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