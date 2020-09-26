تراند اليوم : جمال سليمان: هذا الفنان كان سيفرح كثيرا لو صدقت شائعة وفاتي لأنه وضيع

أكد الفنان السوري جمال سليمان أنه ينزعج بشدة من شائعات الوفاة التي تطال الفنانين في الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات إذاعية : عندما انتشرت شائعة وفاتي اتصل بي الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر ليسألني عن أحوالي ، وبقدر ما أسعدني تواصله بقدر ما أحزنني هذا السلوك في تناول الأخبار.

وأردف: أعقد مقارنة بين موقف أشرف زكي وموقف الأستاذ زهير رمضان - نقيب الممثلين السوريين - فأحزن لأن زهير رمضان كان سيفرح كثيرا لو صدق خبر وفاتي بسبب الوضاعة في التفكير وهي تفصيلة تافهة ضمن تفاصيل أكثر مأساوية في المشهد السوري ككل.

