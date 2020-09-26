شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تودع البحر بجلسة تصوير مرتدية غطاء الرأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة رشا مهدى فصل الصيف بخضوعها لجلسة تصوير جديدة على البحر ظهرت فيها بشكل جديد ومختلف، حيث تم التقاط الصور ليلاً وهو ما أضفى طابعاً خاصاً على جلسة التصوير إضافة إلى ألوان الملابس وغطاء الرأس العصرى التى ارتدته، ولاقت الصور إعجاب متابعيها بعد نشرها على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا ولاقت اعجاب متابعيها.



رشا مهدى

وقدمت رشا مهدى آخر أعمالها من خلال مسلسل "طاقة حب" من 60 حلقة وتم عرضه فى شهر فبراير الماضى على احدى القنوات المشفرة والمصات الرقمية، وهو تأليف أحمد صبحى، ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى وتدور احداثه في طار رومانسى اجتماع.

بينما كان آخر ظهور لـ رشا مهدى فى الدراما الرمضانية فى مسلسل "رمضان كريم" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2017، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك فى بطولته روبى، شريف سلامة، سيد رجب، نجلاء بدر، ريهام عبد الغفور، سهر الصايغ، محمود الجندي، كريم عفيفى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، محمد محمود، سلوى عثمان، سلوى محمد على، نهى صالح.

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الفنانة رشا مهدى



رشا مهدي



الفنانة رشا مهدي