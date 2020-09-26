صور| ملك زاهر تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت ملك أحمد زاهر صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. ظهرت ملك في الصور تستعرض أناقتها خلال تواجدها في مدينة الإسكندرية، نالت الصور إعجاب متابعيها. ملك أحمد زاهر تشارك في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أحمد مجدي، تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.

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