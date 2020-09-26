صور| أحلام بإطلالة ملكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت أحلام في الصور بإطلالة ملكية جذابة، حازت الصور على إعجاب جمهورها ومحبيها. وكانت المطربة أحلام قد أحيت حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90، برعاية الهيئة العامة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

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