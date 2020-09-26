بوسي شلبي تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها، الذي وافق 22 سبتمبر الجاري. ونشرت بوسي صورة تجمعها بالفنانة ريهام حجاج، الفنان ماجد المصري وزوجته، علقت :"كل سنة وريهام طيبة وعقبال مليون سنة". وعُرض للفنانة ريهام حجاج مؤخرًا مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان محمود حميدة، الفنان خالد النبوي والفنانة نسرين أمين، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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