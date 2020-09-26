تراند اليوم : 10 معلومات عن الفنانة مي فخري بعد ارتداء الحجاب: سبب غريب وراء اعتزالها

حصلت الفنانة المصرية مي فخري على اهتمامات الجمهور بعد ظهورها بالحجاب وإعلان اعتزالها.

وفيما يلي بعض المعلومات عنها:

- بدأت العمل في الإعلانات والكليبات بعمر 17 سنة.

- عملت كعارضة أزياء

- توقفت عن كافة أنشطتها لمدة 4 سنوات بعد الزواج والإنجاب

- شاركت في فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسني

- أكدت في أكثر من مرة أن عائلتها تأتي في المقام الأول

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- في شهر رمضان الماضي نشرت فيديو أكدت فيه أنها رفضت عددا من الأعمال الفنية.

- ظهرت في الفيديو مرتدية غطاء للرأس وأكدت أنها ملتزمة به بسبب شهر رمضان .

- كشفت عن اعتزالها الفن ، قائلة إنه في يوم قبل التصوير أصيبت بوعكة صحية واتصلت بالمخرج لكنه رد عليها بشكل سيء ، وبعدها عرفت أنها مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية فقررت اعتزال الفن.

- حذفت كل صورها وأبقت على صورها بالحجاب

- دعت الله بالثبات بعد ارتداء الحجاب.

