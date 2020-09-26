حفل أوركسترا القاهرة لموسيقى بيتهوفن بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، اليوم السبت، مؤلفات الموسيقار الإلمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن حيث يقدم حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وذلك فى الثامنه مساءا على المسرح الكبير ويتضمن السيمفونيتين الرابعة والسابعة التي كتبها بين عامى 1811 و 1812 وأهداها إلى الكونت موريتس فون فريس وذلك خلال إقامته في منتجع بقرية تبليتسه حيث كانت إصابته بالصمم تتزايد.
عرضت السيمفونية لأول مرة في ديسمبر سنة 1813 في فيينا خلال حفل خيرى ولاقت الكثير من الإستحسان ، كما أطلق عليها فاجنر اسم سيمفونية تمجيد الرقص وقدمت على انغامها بعض لوحات الباليه مثل الحركة الثانية والثالثة والرابعة فى أوبرا متروبوليتان عام 1908 .
المايسترو أحمد الصعيدى درس الفلسفة في جامعة الإسكندرية وتخرج منها عام 1968م، ودرس بعدها في المعهد العالى الموسيقى "الكونسيرفتوار" بالقاهرة من عام 1968 إلى عام 1971 ليحصل منه على البكالوريوس بتقدير امتياز.من مواليد مدينة رشيد على ساحل البحر الابيض المتوسط شمال مصر
سافر بعدها أحمد الصعيدي إلى موسكو ليدرس التأليف الموسيقي في كونسيرفاتوار تشايكوفسكى في الفترة ما بين عامي 1973م و1947م، بعدها سافر إلى فيينا ليدرس بالمدرسة العليا للموسيقي والفنون الدرامية في الفترة ما بين عامي 1976م و1984م، وقد تخرج من قسم قيادة الأوركسترا عام 1982م ومن قسم التأليف الموسيقي عام 1984م وحصل على الماجستير عام 1985م، وقد منح الجنسية النمساوية في نفس العام.
وكان أول ظهور فني عالمي له بقاعة كونسرتهاوس بفيينا عام 1983م حيث قاد الاوركسترا السلوفاكي للحجرة، وتولي منصب القائد الأساسي لأوركسترا موسيقي فيينا للحجرة في الفترة من عام 1986م حتى عام 1988م
عين أحمد الصعيدي أستاذ مساعد في المعهد العالى الموسيقى "الكونسيرفتوار" عام 1988م، تولي بعدها قيادة الأوركسترا المصري للحجرة في الفترة من عام 1989م حتى عام 1995م، وتولي قيادة أوركسترا القاهرة السيمفوني في الفترة من عام 1991م حتى عام 2003م.
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