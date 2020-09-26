شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أوركسترا القاهرة لموسيقى بيتهوفن بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى، اليوم السبت، مؤلفات الموسيقار الإلمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن حيث يقدم حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وذلك فى الثامنه مساءا على المسرح الكبير ويتضمن السيمفونيتين الرابعة والسابعة التي كتبها بين عامى 1811 و 1812 وأهداها إلى الكونت موريتس فون فريس وذلك خلال إقامته في منتجع بقرية تبليتسه حيث كانت إصابته بالصمم تتزايد.

عرضت السيمفونية لأول مرة في ديسمبر سنة 1813 في فيينا خلال حفل خيرى ولاقت الكثير من الإستحسان ، كما أطلق عليها فاجنر اسم سيمفونية تمجيد الرقص وقدمت على انغامها بعض لوحات الباليه مثل الحركة الثانية والثالثة والرابعة فى أوبرا متروبوليتان عام 1908 .