فيديو| جمهور محمد رمضان يرقص على "يا حبيبي" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وأوضح الفيديو رقص جمهور محمد رمضان على أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، في مدينة الإسكندرية.

Advertisements

علق محمد رمضان على الفيديو :"في إسكندرية، انهاردة على أغنية يا حبيبي، ربنا يحفظكم ويحميكم".

وكان الفنان محمد رمضان كشف عن أحدث أغانيه الجديدة، قبل أيام، التي تحمل اسم "الدبابة".

نشر "رمضان" مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه من داخل "دبابة"، علق :"الدبابة قريبًا".