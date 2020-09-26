أحمد الفيشاوي يهنئ أحمد خالد موسى بعيد ميلاده (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان أحمد الفيشاوي على تهنئة المخرج أحمد خالد موسى بعيد ميلاده. نشر "الفيشاوي" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"كل سنة وانت طيب يا أخويا". Advertisements وعلق أحمد خالد موسى :"بحبك يا أخويا". يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني. فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح.

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