رانيا يوسف تطالب بإعدام المدرس المتحرش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
طالبت الفنانة رانيا يوسف بإعدام المدرس المتحرش، الذي تحرش بطفلة صغيرة، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو له، خلال الساعات الماضية.
وكتبت رانيا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" التحرش هيفضل جريمة، ذنبها ايه طفلة لا لابسة لبس مثير زي ما بيبرر البعض التحرش طفلة برئية بتواجه مجرم لازم يتعدم".
من ناحية أخرى شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.
مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة
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