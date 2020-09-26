أحمد داود يشارك في تحدي صور الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد داود في تحدي صور الطفولة، نشر صورة له بين الماضي والحاضر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق أحمد داود على الصورة :"زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير". أحمد داود شارك في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.

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