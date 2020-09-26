تراند اليوم : تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي من مستشفى العزل

توك شو

عرض برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، أسرار لأول مرة عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، كشفتها ابنتها أميرة حسن مختار، بالإضافة إلى رسالة صوتية للراحلة من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تحذر فيها المواطنين بصوت منهك من خطورة الفيروس : “من خاف سلم، والعلاج مكلف قوي على الدولة، وربما إذا زادت الحالات الدولة اقتصاديا متقدرش توفر العلاج، فمن فضلكم خافو لأن الموضوع صعب قوي.. وشكرا لكل من سأل عني ودعا لي”.

وقالت أميرة حسن مختار في حواره إلى البرنامج، إن والدتها شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعاني من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.

لفتت أميرة إلى أن طاقم تصوير مسلسل “لعبة النسيان” لم يصب أحد منهم بالفيروس ولكن المساعدة الخاصة بها كان لديها دور برد شديد، والطبيب نفى أن يكون كورونا.

أكدت ابنة الفنانة الراحلة أن رجاء الجداوي لم تكن تخرج نهائيًا وأخذت جميع احتياطاتها من شهر فبراير من قبل أي شخص آخر، موضحةً أن أخر كلمات والدتها الراحلة كانت “راضية، راضية، الحمد لله، يارب يارب” وهذه كانت أكثر كلمات تقولها في أيامها الأخيرة عامة.

تابعت أميرة حسن مختار أن والدتها كان لديها دائمًا المبررات أن الغير يمكن أن يخطئ بدون أن يحس، وبالتالي كان لديها سلام داخلي، ولهذا يصعب تكرارها.