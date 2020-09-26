تراند اليوم : كريم فهمي ظهر ببطاقته الشخصية مع مني الشاذلي – إتفرج

لم يخشى الفنان كريم فهمي من إظهار بطاقته الشخصية أمام الجمهور.

خلال استضافة كريم فهمي في برنامج “معكم منى الشاذلي”، أظهر كريم فهمي بطاقته الشخصية، الرقم القومي، بعدما اختار كرة عليها حكم بإظهار بطاقته، وكشف أن آخر ما يهمه هو شكله.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كان مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، سليمان عيد، إيمان سيد، بدرية طلبة، علا رشدي، تارا عماد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد وكريم العمري