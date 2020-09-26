شكرا لقرائتكم خبر عن أكتوبر بداية تصوير أول مشاهد إسلام إبراهيم فى مسلسل "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسلام إبراهيم لـ"الخليج 365" إنه سوف يبدأ تصوير أول مشاهده ضمن أحداث مسلسل "نجيب زاهى ذركش" مع يحيي الفخرانى وأنوشكا، في أول أسبوع في شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنه يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في هذا العمل لاسيما أن دوره جديد ومختلف عن أعماله السابقة.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

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وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

يذكر أن آخر أعمال إسلام إبراهيم مسلسل "بـ100 وش"، شارك فى بطولته كل من آسر ياسين ونيللى كريم وعلا رشدى ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى ودنيا ماهر وزينب غريب وحنان يوسف وسلوى محمد على ولؤى عمران وسارة التونسى ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى