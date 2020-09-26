شكرا لقرائتكم خبر عن بداية عرض حكاية "ضى القمر" على DMC اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم السبت مجموعة قنوات DMC فى عرض الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا وهى بعنوان " ضى القمر" وتعيد هذه الحكاية النجمة كندة علوش للساحة الفنية من جديد بعد فترة توقف نتيجة الحمل والانجاب. وهى سيناريو وحوار عبير سليمان ومن إخراج أحمد حسن الذى قدم من قبل حكاية أمل حياتى التى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور. ويشارك فى بطولتها كل من محمد علاء- جامايكا- ومحمد شاهين وأحمد عبد الله محمود وزينب غريب وشريف خير الله وياسمين موافي. وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. Advertisements وتدور أحداثها من خلال قصة حب بين زوجين يلعبهما كندة ومحمد علاء "جامايكا" ونتابع من خلالها بحث الزوجين عن الإنجاب ويعتبر أول عمل تليفزيونى يتعرض للتلقيح الصناعي. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقى حكايات مسلسل الا انا والذى كان قد عرض منه أربعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتى وأمر شخصي.وجارى تصوير الحكاية السادسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض. مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدور أحداثه فى 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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