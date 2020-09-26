شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقات العسكرية والوطنية فى حفل على مسرح النافورة بالأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفل لفرقة الموسيقات العسكرية، وذلك فى الثامنة مساء غد الأحد 27 سبتمبر على مسرح النافورة وتتضمن مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها أحلى بلد، فرحة النصر ، كانوا الخيالة ، هايلاند ، النجوم والشرائط ، الرحلة ، هدية العيد ، فينال ، ريديسكي ، طوف وشوف ، يا مسافر وحدك ، لحن الخلود وغيرها .

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وقالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في بيان صحفي، إن فرقة الموسيقات العسكرية تحرص دائماً على مشاركة جموع المصريين فى مختلف الإحتفالات الوطنية والقومية مشيرة أن تقديمها عروضاً ضمن الأنشطة الثقافية والفنيةإضافة جديدة لما تحمله من قيم تعمل على تعميق ودعم روح الانتماء وشحذ الهمم والتعبئة النفسية وتعزيز مشاعر حب الوطن.

يذكر أن فرقة الموسيقات العسكرية ظهرت فى مصر منذ العصر الفرعونى، وشهدت ازدهارا واهتماما بالغا فى عصر محمد على وأنشأت أول مدرسة للموسيقي العسكرية عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والأصوات ، وفي عام 1902 تأسست إدارة الموسيقات العسكرية ومنذ ذلك الحين نجحت في تحقيق شهر واسعة على المستوى الإقليمى والدولى وأصبحت من الأوركسترات العريقة التى تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية كما حصلت على جوائز عديدة من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية.