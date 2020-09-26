كتب هاني نصر العربي في السبت 26 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تامر عاشور يطرح معلش أصلي "مدلعها" عبر يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح الفنان تامر عاشور، منذ قليل، أغنية جديدة تحمل عنوان "معلش أصلي مدلعها" على قناته الخاصة بـ «يويتوب».

أغنية "معلش أصلي مدلعها"، من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي رامي سمير وميكس وماستر خالد سند، وطبلة أحمد العيادي وجيتار مصطفى أصلان، ووصلت الأغنية لأكثر من من 60 ألف مشاهدة بعد طرحها بثلاث ساعات.

وكان أعلن تامر عاشور، عن طرح أغنيتة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" قائلا "معلش أصلي مدلعها" دلوقتي على قناتي الرسمية ".