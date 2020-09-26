شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى تحكى المشهد الأخير من حياة النجمة الراحلة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC أسرارا لأول مرة عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، كشفتها ابنتها أميرة حسن مختار، بالإضافة إلى رسالة صوتية للراحلة من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أميرة حسن مختار، في حوارها إلى البرنامج، إن والدتها شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعان من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.

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ولفتت أميرة إلى أن طاقم تصوير مسلسل "لعبة النسيان" لم يصب أحد منهم بالفيروس ولكن كانت هناك إحدى العاملات في المسلسل أصيبت بكورونا وتم تشخيص حالتها التهاب رئوي ومن الواضح أنها كانت سبب العدوى.

وأكدت ابنة الفنانة الراحلة أن رجاء الجداوي لم تكن تخرج نهائيًا وأخذت جميع احتياطاتها من شهر فبراير من قبل أي شخص آخر، موضحةً أن آخر كلمات والدتها الراحلة كانت "راضية، راضية، الحمد لله، يا رب يا رب" وهذه كانت أكثر كلمات تقولها في أيامها الأخيرة عامة.

وتابعت أميرة حسن مختار أن والدتها كان لديها دائمًا المبررات أن الغير يمكن أن يخطئ بدون أن يحس، وبالتالى كان لديها سلام داخلي، ولهذا يصعب تكرارها.