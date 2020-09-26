شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تشدو بأغنية "فيها حاجة حلوة" بالأوبرا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل الفنانة ريهام عبد الحكيم الليلة بدار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير إقبالا جماهيريا كبيرا، إذ امتلأ المسرح بالعدد المحدد في ظل الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيرس كورونا، وتفاعل الجمهور مع أغانى ريهام التى شدت بها، خاصة أغنيتها الوطنية "فيها حاجة حلوة" وطالبت الجماهير بإعادة غنائها مرة أخرى.

وكانت المطربة ريهام عبد الحكيم بدأت حفلتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وأحيت في حفلها الليلة الذكرى الـ37 للفنانة فايزة أحمد وغنت "يا الاسمراني" و"من حبي فيك يا جارى"، كما غنت ريهام في حفلها الليلة الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم ولعبة الأيام لوردة الجزائرية.

يذكر أن هذه الأيام تمر الذكرى الـ37 على رحيل كروان الشرق وأحد أيقونات الطرب الجميل الفنانة الكبيرة فايزة أحمد التى رحلت عن عالمنا فى 21 سبتمبر من عام 1983 عن عمر يناهز 52 عاما حيث ولدت فى 5 ديسمبر من عام 1930.

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ورغم رحيل الجسد لا يزال صوت كروان الشرق يمتع الملايين فى العالم بأجمل الأغانى التى شدت بها ولا تزال تتردد لتبقى فايزة أحمد وفنها خالدا على مر الأجيال، تحمل الهدايا إلى كل الأمهات حين تغنى لهن " ست الحبايب"، وتحمل رسائل الأحبة وأشواقهم وهى تردد "أنا قلبى إليك ميال، وحبيبى يامتغرب"، وتجسد دفء الأسرة وهى تغنى "بيت العز، وغالى عليا ياحبيبى يااخويا"، ويشعر كل أصحاب البشرة السمراء بالفخر حين يسمعون منها "أسمر يااسمرانى"، وتعبر عن دلال كل البنات وهى تغنى" بتسأل ليه عليا، وياامة القمر عالباب" ، وتجسد شجن الأحباب حين تشدو ب" حمال الأسية" وغيرها مئات الاغانى التى تعبر عن كل مشاعر الحب والشجن والدفء لمطربة ستبقى دائما فى وجدان الملايين.