شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد: الناس صنفتنى ممثل كوميدى وانتظرونى فى أدوار أكشن بالسينما (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان بيومى فؤاد إنه من أول شغله فى مجال التمثيل وهو شاطر في مجال الكوميديا الذى عرفه الجمهور بها، مشيرا إلى أنه يحب التنوع فى تقديم الأدوار سواء كانت كوميدى أو رومانسى أو تراجيدى وغيره.





وأضاف بيومى فؤاد أثناء استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أنه "خلال عام 2018 كل السيناريوهات التي عرضت عليه كانت كوميدى، والجمهور كان مبسوط بذلك، وقدمت عددا من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور"، مشيرا إلى أن تصنيفه بالكوميدى لم يضايقه.

وأشار إلى أنه قدم الرومانسى والتراجيدى في الدراما ولم يقدمه فى السينما، وخلال الفترة المقبلة سوف يقدم الأكشن في السينما في إطار كوميدى.

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ويعمل بيومى فؤاد حالياً على تصوير فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، أمينة خليل، محمد علاء، كما يستعد لتصوير فيلم بعنوان "تحت تهديد السلاح" مع هانى سلامة وغادة عادل وياسمين رئيس وإخراج ماندو العدل، اضافة إلى استعداده للظهور كضيف شرف فى فيلم "حلم سوسن" مع أحمد فهمى وروبى وإخراج أحمد الجندى.

يذكر أن آخر أعمال بيومى فؤاد مسلسل "رجالة البيت" التى عرض فى رمضان الماضي، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.