صور.. زينب زوجة أحمد حسن ترتدي الحجاب

الجمعة 25 سبتمبر 2020

أحمد حسن وزينب

ارتدت "زينب" زوجة اليوتيوبر الشهير، احمد حسن الحجاب في أول ظهور لهما بعد إخلاء سبيلهما بعد اتهامهما باستغلال ابنتهما.



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حيث نشر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن عبر حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته زينب محمد اليوم، الجمعة، في أول ظهور لهما منذ صدور قرار إخلاء سبيلهما بعد إلقاء القبض عليهما بتهمة استغلال ابنتهما بهدف التربح من خلال مقاطع الفيديو التي يقومان بنشرها عبر قناتهما الرسمية على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصور بـ"الحمد لله"، في حين ظهرت زوجته زينب محمد مرتدية الحجاب. وكانت زينب قد واجهت انتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر خلعها للحجاب بعد الزواج، وردت على هذه الانتقادات موضحة أنها لم تكن في الأساس محجبة، وأن زوجها لم يؤثر عليها لارتداء الحجاب أو خلعه، مؤكدة أن المسألة "شخصية". جدير بالذكر أن النائب العام قد أمر يوم الجمعة الموافق الثامن عشر من سبتمبر الجاري بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته، بضمان مالي قدره 40 ألف جنيه، في واقعة تصوير ابنتهما الصغيرة على خلفية البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بسبب ترهيبهما للطفلة واستغلالها للتربح من خلال نشر مقاطع فيديو متعددة.