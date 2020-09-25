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شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو سليم سحاب: أغانى المهرجانات اقتحمت غرف النوم والان مع تفاصيل الخبر
ومن ناحية أخرى أعرب المايسترو سليم سحاب عن سعادته بالنجوم الذين اكتشفهم وبدأوا مشوارهم الفنى تحت قيادته مثل شيرين عبد الوهاب وسومة وريهام عبد الحكيم، وغيرهم من النجوم الذين اكتشفهم وأكد أنه يهوى اكتشاف الأصوات الموهوبة وتقديمهم.
يذكر أن المايسترو سليم سحاب ولد في فلسطين عام 1941 وتربى في القاهرة ويحمل الجنسيتين المصرية واللبنانية. ودرس الموسيقى في معاهد روسيا العريقة حيث حصل على دبلوم قيادة أوركسترا سيمفوني من معهد تشيكوفسكي الشهير وأسس فرقا عديدة في لبنان للكبار والصغار قبل أن يوظّف عقله الموسيقي وقلبه لخدمة الفرقة القومية والموسيقى العربية التي أسسها ويشرف عليها في القاهرة.
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