شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح مع ماجد المصرى أثناء تسجيل أغنية تتر مسلسل "الوجه الآخر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت لقطات فيديو كواليس تصوير أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" التي غناها الفنان مدحت صالح، حيث أظهر الفيديو حضور النجم ماجد المصري بطل المسلسل، كواليس تصوير الأغنية. مسلسل "الوجه الآخر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، وعماد رشاد، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويناقش العمل صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

ويغنى النجم مدحت صالح أغنية تتر المسلسل حيث انتهى من تسجيل الأغنية مؤخراً وهى من كلمات عماد عبيد، وألحان مدين، وتوزيع محمد هارون، ومكساج وهندسة صوت خالد رؤوف ومقرر طرحر الأغنية بالتزامن مع انطلاق عرض حلقات العمل.

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الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية للفنان ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب ميرنا نور الدين وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.



ماجد المصري



مدحت صالح مع ماجد المصري أثناء تسجيل أغنية تتر مسلسل الوجه الآخر