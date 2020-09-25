شكرا لقرائتكم خبر عن منال سلامة: والدى وبخ شيخا اغتاب ممثلين وأفتى بدخول الفنانين النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منال سلامة أن والدها تعرض لنفس الموقف الذى تعرض له ابنها حين أفتى له شيخ بدخول الممثلين النار، وقالت إنه خلال إحدى صلوات الجمعة أيضا ذهب أبيها لأداء الصلاة، وتحدث الخطيب عن ممثل وزوجته من الوسط الفنى وأفتى بدخول الفنانين النار.

وأضافت منال سلامة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أبيها ذهب للشيخ ووبخه وقال له إنه بذلك يغتاب هذين الفنانين فى غير وجودهما، وكان غاضبا بشدة بسبب ما قاله الشيخ، وحينما عاد إلى المنزل قص لها ما حدث. وأكدت سلامة أن تلك المواقف لم تؤثر على رأيها فى الفن أو جعلها تتراجع عن كونها ممثلة، لأنها تؤمن بأن الفن رسالة وحلاله حلال وحرامه حرام، شأنه فى ذلك شأن كل المهن.

Advertisements

وكانت الفنانة منال سلامة قد قصت فى إحدى المقابلات التليفزيونية موقفًا مزعجًا حدث لها، حين ذهب ابنها إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وعاد باكيًا فسألته عن السبب فقال: "أنت يا ماما هتدخلى النار لأنك ممثلة، وعمو الشيخ هو اللى قال لى كدة".

وأضافت منال سلامة: "أخدته فى حضنى، وقلت له الشيخ لا يعرف جميع المملثين، ومش هدخل النار زى ما قالك.. فيه ممثلين هيدخلوا النار وممثلين هيدخلوا الجنة، وفيه شيخ هيدخل الجنة، وشيخ هيدخل النار". وأكملت أنها ذهبت إلى هذا الشيخ وتحدثت معه بالأحاديث والآيات القرآنية، فلم يرد عليها.

وكانت الفنانة منال سلامة وابنتها تعرضتا لحادث سير على طريق العلمين بمنطقة وادى النطرون، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة الخاصة بها أثناء قيادتها. وقال المخرج عادل أديب، زوج الفنانة منال سلامة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن زوجته وابنتهما تعرضا لحادث على طريق العلمين، مضيفا: "ولكن العناية الإلهية أنقذتها وأصيبت ببعض الكدمات وتم نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم".