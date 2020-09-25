شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تحيى ذكرى فايزة أحمد بالأوبرا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة ريهام عبد الحكيم حفلتها بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتحيى فى حفلها الليلة الذكرى الـ37 للفنانة فايزة أحمد، وغنت للراحلة أغنيتين هما "يا الأسمراني" و"من حبي فيك يا جارى"، كما غنت ريهام في حفلها الليلة الأطلال لكوكب الشرق أم كلثوم، ولعبة الأيام لوردة الجزائرية، وفيها حاجة حلوة من أجمل الأغاني الوطنية التى تغنت بها.

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يذكر أن هذه الأيام نعيش الذكرى الـ37 على رحيل كروان الشرق وأحد أيقونات الطرب الجميل الفنانة فايزة أحمد، التى رحلت عن عالمنا فى 21 سبتمبر من عام 1983 عن عمر يناهز 52 عاما، حيث ولدت فى 5 ديسمبر من عام 1930.

ورغم رحيل الجسد لا يزال صوت كروان الشرق يمتع الملايين فى العالم بأجمل الأغانى التى شدت بها ولا تزال تتردد لتبقى فايزة أحمد وفنها خالدا على مر الأجيال، تحمل الهدايا إلى كل الأمهات حين تغنى لهن "ست الحبايب"، وتحمل رسائل الأحبة وأشواقهم وهى تردد "أنا قلبى إليك ميال، وحبيبى يامتغرب"، وتجسد دفء الأسرة وهى تغنى "بيت العز، وغالى عليا ياحبيبى يااخويا"، ويشعر كل أصحاب البشرة السمراء بالفخر حين يسمعون منها "أسمر يااسمرانى"، وتعبر عن دلال كل البنات وهى تغنى "بتسأل ليه عليا، وياامة القمر عالباب"، وتجسد شجن الأحباب حين تشدو بـ"حمال الأسية" وغيرها مئات الأغانى التى تعبر عن كل مشاعر الحب والشجن والدفء لمطربة ستبقى دائما فى وجدان الملايين.