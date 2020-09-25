شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يتجه للغناء ويطرح أغنية Feel Like I Do والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم العالمى فان ديزل أغنية بعنوان Feel Like I Do وهى الأغنية التى عمل عليها فى فترة الحظر، وتوقف تصوير الأعمال الغنائية، وتكشف الأغنية عن موهبة ديزل في ذلك المجال.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة Columbia Pictures عن طرح فيلم ديزل الجديد Bloodshot على بعض منصات المشاهدة مقابل 19.99 دولار، بسبب اتشار فيروس الكورونا، حيث حقق إيرادات ضعيفة لا تتناسب مع تكلفة ميزانية التي وصلت إلى 45 مليون دولار أمريكى وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

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فيلم Bloodshot من بطولة فان ديزل، سام هيجان، توبي كيبيل، لامورن موريس، جاي بيرس، سيدارت دانانجاي، تيريل ماير، أليكس أنلوس، كلايد بيرنينج، جيريمي بوادو، تامر برجاق.

ويدور العمل الجديد حول إعادة راي جاريسون، الجندى الذي قُتل في أحدى المعارك، إلى الحياة من خلال تقنية متقدمة تمنحه قدرة قوة بشرية فائقة وشفاء سريع، ومع قدراته الجديدة، يلاحق الرجل الذي قتل زوجته، أو على الأقل، الذي يعتقد أنه قتل زوجته، العمل الجديد من إنتاج شركة سونى.