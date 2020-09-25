شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يبدأ حفلته بالأوبرا بحضور جماهيرى كامل العدد (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق وسط البلد منذ قليل حفلته داخل دار الأوبرا المصرية وسط الإجراءات الاحترازية من تفشى فيرس كورونا، وكان هناك إقبال جماهيرى كبير على الحفل، وفى البداية قال مطرب الفريق هانى عادل: "أنا سعيد بالحفلة اللى أخيرا بنشوف فيها جمهور".













"وسط البلد" فريق غنائى بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات متميزة، كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.

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وكانت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر؛ أعلنت من خلال إدارة الموسيقى الشرقية، عن إجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 30 عاما.

وقالت الفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، في بيان صحفي، إنه بالنسبة لاختبارات الأصوات الجديدة، يؤدى المتقدم أمام اللجنة أغنية من التراث إلى جانب أغنية حديثة، أما العازف يشترط أن يملك القدرة على القراءة الوهلية للمدونة الموسيقية، مشيرة أن تسجيل الطلبات يتم بمكتب الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء، وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتلقيها.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية يتبعها 5 فرق للموسيقى العربية، هي عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية للتراث، القومية العربية للموسيقى، الإنشاد الديني وأوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.