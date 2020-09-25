شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وصابر الرباعى ينعيان الملحن خليل مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن الملحن خليل مصطفى الذى توفى عن عمر 65 عاما، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، إثر إصابته بمرض سرطان الغشاء البريتونى، وثنويات القولون والرئة. وكتبت الفنانة لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البقاء لله.. الله يرحمك يا خليل.. الملحن خليل مصطفى في ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راچعون".



لطيفة عبر تويتر

من جانبه، نعى الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء اليوم، الملحن خليل مصطفى، معلقا: "البقاء لله في وفاة الملحن الكبير خليل مصطفى".



صابر الرباعي ينعي المحلن خليل مصطفى

ورحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الملحن خليل مصطفى عن عمر 65 عاما، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، إثر إصابته بمرض سرطان الغشاء البريتونى، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لأحد مستشفيات العاصمة فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبى وبدأ فى تلقى العلاج، قبل أن يودع دنيانا.

Advertisements

وللراحل خليل مصطفى ألحان عالقة بأذهان الجمهور إذ تعاون مع كبار المطربين فى الوطن العربى، ومن أبرز أعماله "سيبت فراغ كبير" و"شوقنا" مع الهضبة عمرو دياب، و"بينت الحب عليا" مع ميادة الحناوى، و"عنوان بيتنا" لعلى الحجار، و"السهرة تحلى" و"ولا تسوى دموع" مع مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" لنجمة التسعينيات حنان، و"يعشق قمر" للنجم إيهاب توفيق.

يذكر أن الملحن خليل مصطفى خضع قبل رحيله للعلاج الكيماوى، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته كانت حرجة.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.