- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة وصابر الرباعى ينعيان الملحن خليل مصطفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الفن الملحن خليل مصطفى الذى توفى عن عمر 65 عاما، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، إثر إصابته بمرض سرطان الغشاء البريتونى، وثنويات القولون والرئة. وكتبت الفنانة لطيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "البقاء لله.. الله يرحمك يا خليل.. الملحن خليل مصطفى في ذمة الله.. إنا لله وإنا اليه راچعون".
لطيفة عبر تويتر
من جانبه، نعى الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الرسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مساء اليوم، الملحن خليل مصطفى، معلقا: "البقاء لله في وفاة الملحن الكبير خليل مصطفى".
صابر الرباعي ينعي المحلن خليل مصطفى
ورحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الملحن خليل مصطفى عن عمر 65 عاما، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، إثر إصابته بمرض سرطان الغشاء البريتونى، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لأحد مستشفيات العاصمة فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبى وبدأ فى تلقى العلاج، قبل أن يودع دنيانا.
وللراحل خليل مصطفى ألحان عالقة بأذهان الجمهور إذ تعاون مع كبار المطربين فى الوطن العربى، ومن أبرز أعماله "سيبت فراغ كبير" و"شوقنا" مع الهضبة عمرو دياب، و"بينت الحب عليا" مع ميادة الحناوى، و"عنوان بيتنا" لعلى الحجار، و"السهرة تحلى" و"ولا تسوى دموع" مع مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" لنجمة التسعينيات حنان، و"يعشق قمر" للنجم إيهاب توفيق.
يذكر أن الملحن خليل مصطفى خضع قبل رحيله للعلاج الكيماوى، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته كانت حرجة.
ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.
وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة وصابر الرباعى ينعيان الملحن خليل مصطفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.