شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يقلد عدوية ويغنى شعبى فى فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم قلة ظهور الهضبة عمرو دياب إعلاميا إلا أن له العديد من الفيديوهات والحوارات مع نجوم الإعلام فى بداياته الفنية، فمؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للهضبة فى لقاء تليفزيونى قديم، مع الإعلامى طارق حبيب، حيث ظهر عمرو دياب وهو يقلد نجم الأغنية الشعبية عدوية ويغنى له "ستو" .

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيه الحس الكوميدى للنجم عمرو دياب.

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وكان فيديو لعمرو دياب أيضا انتشر وهو يقلد مجموعة من معلقى كرة القدم المشهورين آنذاك، مثل الكابتن محمد محمد لطيف، وإبراهيم الجوينى والكابتن زيوار، حيث أبدع عمرو دياب فى تقليد المعلقين الثلاثة، بنفس لزماتهم التى كانوا يقولونها فى المباريات المهمة.

من ناحية أخرى، أعلنت الجهة القائمة على تنظيم حفل الهضبة عمرو دياب فى السعودية، التى تأتى ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى، الذى كان مقررا غد السبت، تأجيله إلى وقت لاحق يحددا فيما بعد، حرصا على سلامة الجميع.

وقالت الجهة القائمة على تنظيم الحفل، فى بيان نشرته عبر صفحتها على فيس بوك وأعادت صفحة الهضبة مشاركتها: "حرصا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب، للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد قادم بإذن الله".