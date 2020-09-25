شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصنف المهرجانات أغان شعبية؟.. حكيم يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نجم الأغنية الشعبية حكيم إن مسمى "مهرجان" غير راضٍ عنه كمزيكا وموسيقى، مفيش حاجة اسمها مهرجانات موسيقية، مهرجان festival يعنى تكريم، إنما نقول عليه موسيقى الجيل.

وأضاف حكيم لـ"الخليج 365": "حميد الشاعرى لما طلع كان موسيقى الجيل منذ نحو 35 سنة وكان هو رائد موسيقى الجيل، وأنا استفدت من روح العصر أنا بعد 30 سنة خدت الأغنية الشعبية لفيت بها الدنيا وطورتها وبعد كدة رجعت عملت الشعبى البلدى فى "حلاوة روح" غير الشعبى العاطفى بتاع "افرض"، وكل أغانى ألبوم "الراجل الصح" شعبى صرف مع موزعين شعبيين، ولما جيت أطور وأعمل "أصحاب أونطة" ومصطلحها شعبى مودرن، استفدت من روح العصر فى تطور الموسيقى.

Advertisements

وعن هجوم نجوم الأغنية الشعبية على المهرجانات، صرح حكيم: "الناس اللى مجددتش مع احترامى ليهم راحوا فين؟! و«أصحاب أونطة» خدت اللون ده بعد نجاح المهرجانات لأنهم ناجحين وعرفوا يطوروا من نفسهم، بس عندى طلب إن احنا نحتضنهم مش ندبحهم، لازم نوعيهم ونحتويهم ونختار منهم الكويسين ونعلمهم، كما حدث معى فى البداية أنا وحميد الشاعرى وإيهاب توفيق وكان أيامها المرحوم حمدى سرور رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، منع حميد الشاعرى من دخول أى استوديو بتهمة إفساد الذوق العام، واللى حصل إن احنا برده ركبنا السوق وكنا رقباء على أنفسنا، لذلك لم أقل أى لفظ خارج فى تاريخى وأراعى أنى أدخل بيوت الناس بدون استئذان وابنتى هتسمع الأغنية.

وأكد حكيم أن نقيب الموسيقيين هانى شاكر واجه مطربى المهرجانات بقسوة، قائلا: "أنا اقترحت عليه احتواءهم واختيار الأفضل من بينهم، وعندما يقدم الصالح منهم، الطالح هينصلح حاله، ويكون رقيبا على نفسه، ولابد أن نضع فى الحسبان إن عندهم فن وجمهور".