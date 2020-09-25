بالصور- إحداهن عادت للرقص الشرقي.. نجمات خلعن الحجاب وعدن للفن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

جدد إعلان الفنانة مي فخري، اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، الحديث عن النجمات اللاتي تركن المجال الفني وأعلن التزامهن ثم تراجعن وقررن العودة للوسط.

ومن أبرز الفنانات اللاتي أعلنّ الاعتزال وارتداء الحجاب ثم خلعه من أجل الفن:-

حلا شيحة

في أغسطس 2018، فجرت الفنانة حلا شيحة، مفاجأة كبيرة بعودتها إلى الساحة الفنية مرة أخرى، بعد أن غادرتها منذ أن قدّمت فيلم "كامل الأوصاف" (2006) مع المطرب الراحل عامر منيب، إذ ارتدت وقتها الحجاب ثم قررت ارتداء النقاب والتواجد إلى جوار زوجها خارج مصر، لتنقطع علاقتها بالفن نهائيا، قبل أن تعود إليه بعد مرور 12 عاما.

عبير صبري

بينما الفنانة عبير صبري تقدم مسرحية "دور مي فاصوليا" مع الفنان سمير غانم قبل 18 عاما، فاجأت الجميع بقرار الاعتزال وارتداء الحجاب عندما تزوجت في عام 2002، وبعد ثلاث سنوات تم الانفصال وتراجعت عن قرار الاعتزال وخلعت حجابها، وبررت الأمر في أكثر من لقاء تليفزيوني، وقالت: "أنا حرة ودي مسألة شخصية والمجتمع حشري يتدخل فيما لا يُعنيه".

شاهيناز

في عام 2008، أعلنت المطربة شاهيناز، عن ارتدائها الحجاب، ورفضها إحياء الأفراح المختلطة، وبعدما التزمت بتقديم الأناشيد الدينية وابتعدت عن الأغاني الرومانسية التي اعتادت عليها منذ ظهورها في برنامج اكتشاف المواهب "ستار ميكر"، اتخذت قرارها بخلع الحجاب عام 2017، والعودة للفن.

موناليزا

شهرة كبيرة نالتها الفنانة موناليزا بعد ظهورها في فيلم "همام في أمستردام" (1999)، وسرعان ما فاجأت الجميع بإعلان اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وسافرت إلى أمريكا مع زوجها، وفي عام 2014، عادت للأضواء مجددا من دون حجاب، كضيفة في برنامج "أنت حر" عبر شاشة CBC، وأعلنت أنها تريد العودة للفن، وقالت عن غيابها: "كان نفسي أتجوز، وكنت عايزة أولاد، وكنت حاسة بالأمومة أوي، وكان لازم أحققها".

سوسن بدر

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عقب زلزال عام 1992، ارتدت الفنانة سوسن بدر الحجاب، ولكنها خلعته بعد نحو عام، وقالت في برنامج "عقدة النجوم" إنها لم تهتم بانشغال الجمهور بالسؤال عن سبب خلعها للحجاب.

فريدة سيف النصر

فاجأت الفنانة فريدة سيف النصر الجميع قبل سنوات بارتداء الحجاب والابتعاد عن الساحة الفنية، إلا أنها خلعته بعد 9 أشهر فقط، وعن أسباب ذلك قالت في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" إن الفنانة أميرة هي من كانت السبب في ارتدائها الحجاب، خلال جلسات دينية لمجموعة من الأصدقاء، مضيفة: "ارتدائي الحجاب كان بسبب ظروفي الصعبة والنفسية، أخويا مات وهو 21 سنة.. وأسوأ ما في فترة حجابي هو تدخل بعض أصدقائي وقتها في حياتي الشخصية"، لافتة إلى أن الفنانة عفاف شُعيب من الأكثر الفنانات اللاتي هاجموها بعد خلعها للحجاب.

إيمان العاصي

نجاح كبير حققته النجمة إيمان العاصي من خلال مشاركتها في مسلسل "حضرة المتهم أبي" (2006)، وسرعان ما فاجأت الجميع باعتزال الفن وارتداء الحجاب، وبعد فترة قصيرة، عادت للفن، وخلعت الحجاب، موضحة أسباب ذلك في حوار ببرنامج "الليلة دي" (2015): "خلعت الحجاب لأنني لم أحصن نفسي من الإغراءات، أنا مش قوية كفاية إني أخد قرار مش سهل تماما، ولازم اللي ياخده يبقى حد مسئول تماما، وأنا مش الشخص ده رغم اقتناعي تماما بالحجاب".

دينا

كانت الأزمة الشهيرة التي تعرضت لها الراقصة دينا مع زوجها حسام أبوالفتوح عام 2003، سببا في ابتعادها عن الساحة الفنية بعدما ارتدت الحجاب، وأدت فريضة الحج في نفس العام، وقالت عقب العودة: "لا أتخيل نفسي ببدلة الرقص بعد أداء الفريضة"، لكنها لم تستمر سوى أشهر بسيطة قبل أن تعود وتمارس نشاطها الفني بشكل طبيعي.

ميرنا المهندس

في عام 2002، فاجأت الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، الجميع باعتزال الفن والاتجاه لحفظ القرآن الكريم وارتداء الحجاب، وذلك بعد إصابتها بمرض سرطان القولون، ومع استقرار حالتها الصحية خلعته وعادت إلى التمثيل مرة أخرى.

نورهان

بعدما حققت الفنانة نورهان نجاحا كبيرا بعد ظهورها في مسلسلي "سوق العصر" و"عائلة الحاج متولي" (2001)، فاجأت الجميع بابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات، بعدما تزوجت وارتدت الحجاب، قبل أن تعلن عودتها للتمثيل مجددا بعد خلع الحجاب وانفصالها عن زوجها.