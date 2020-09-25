أحمد إبراهيم ينعى الملحن خليل مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الموزع أحمد إبراهيم الملحن خليل مصطفى، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

نشر أحمد إبراهيم صورة للملحن خليل مصطفى، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، علق :"البقاء لله توفي الملحن الكبير خليل مصطفى، صاحب أغلى ألحان طفولتي لعمرو دياب، السكة مش طويلة، خالصين، شوقنا، توبة توبة، ومؤخرًا الأقرب لقلبي سبت فراغ كبير".

الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي، من بينها "شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد وخالصين وأهو ليل وعدى" للفنان عمرو دياب، "ولا تسوع دموع" للفنان مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" للفنانة حنان.