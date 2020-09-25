"كان يخرج عن النص.. وابنته إعلامية بالتلفزيون".. معلومات عن نجاح الموجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدي الكبير نجاح الموجي، إذ رحل عن عالمنا 25 سبتمبر عام 1998.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن نجاح الموجي:

- ولد نجاح الموجي في قرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية.

- حصل الموجي على البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية.

- بدأ الموجي حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة.

- شارك في فرقة ثلاثي أضواء المسرح.

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- قدم الفنان نجاح الموجي عدة مسرحيات أبرزها "الملياردير"، "اللي عنده كلمة يلمها"، "الأنون وسيادته"، "العب غيرها"، "آخر كرم"، "جوليو ورومييت"، "المتزوجون" وجسد فيها شخصية "الواد مزيكا" التي اشتُهر بها، "مين ضحك على مين" وغيرها.

- من أشهر الأفلام التي شارك فيها الموجي "أولاد الحلال"، "أمهات في المنفى"، "العرافة"، "من يطفئ النار"، "المحاكمة"، "كيدهن عظيم"، "الجواز للجدعان"، "الحريف"، "النساء"، "المساطيل"، وبالطبع فيلم "الكيف" الذي قدّم خلاله أشهر شخصياته السينمائية "هرم".

- شارك نجاح الموجي في مسلسلات مصرية أشهرها "أيام الضحك والدموع"، "حكاية أمل"، "نحن لا نزرع الشوك"، "الشارع الجديد"، "بوابة الحلواني"، "سر الأرض"، "أحلام في الهوا".

- اشتُهر الموجي بخروجه عن النص في العديد من الأعمتل، وأوضح سبب ذلك في إحدى اللقاءات التليفزيونية، كاشفا أن خروجه عن النص ليس تقليلاً من العمل، ولكن كاتب المسرحية يكون في ذهنه أكثر من شخصية وإطار عام للرواية التي يعمل عليها، لكن الممثل يكون اهتمامه منصبا على شخصيته فقط، ويستطيع أن يعطي لها أبعادا أخرى من خلال بعض الجمل الحوارية.

- من أشهر إفيهات نجاح الموجي "صح بس هنكر" في فيلم "الكيت كات"، "أنا الشعب" في مسرحية "المتزوجون"، "إحنا مبنروحش للحرام.. الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا" في فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة".

- الإعلامية أيتن الموجي هي ابنة الفنان الراحل نجاح الموجي، وتعمل بالتليفزيون المصري، وقدمت عددا من البرامج الهامة، منها "حلاوة زمان"، و"ملفات ساخنة" والذي توقف عرضه عقب استضافتها للمفكر سيد القمني، وعادت بعدها للعمل مرة أخرى.

- ورحل الموجي في 25 سبتمبر عام 1998، بسبب أزمة قلبية، بعد عودته للمنزل عقب انتهاء أحد عروض مسرحية "مولد سيدي المرعب"، وأكمل الدور بعده الفنان المنتصر بالله.