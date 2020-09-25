تأجيل حفل عمرو دياب في السعودية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان عمرو دياب، تأجيل حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، الذي كان من المقرر إقامته غدًا السبت 26 سبتمبر، دون تحديد موعد جديد لإحياء الحفل.
ونشر دياب، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا صادرا عن الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، وفيه: "حرصًا منا على سلامة الجميع، فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تليفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله".
وكان من المقرر إقامة حفل عمرو دياب بالسعودية يوم السبت 26 سبتمبر، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي، ووضعت الشركة المنظمة 12 شرطًا لحضور الحفل وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأحيا عمرو دياب، منتصف الشهر الجاري، حفلا غنائيا على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الأول للهضبة خارج مصر منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.
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