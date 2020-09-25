تركي آل الشيخ يهدي "السيسي" أبيات شعر: بطل وتعيش وتتحدى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حبه الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تأليفه لأبيات شعر في حب الرئيس.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وكتب عليها أبيات شعر أعرب من خلالها عن حبه له وتقديراً لمجهوداته.

ويقولي تركي في الأبيات:

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حُب الوطن له رِجال أبطال ويتِعدوا

لو شالوا حمل جِبال قادرين وبيسِدوا

الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

عمر اللي ضحى بروحه ما خلف في يوم وعده.