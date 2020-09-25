"صفعت ممثلًا على وجهه وموديل بالصدفة".. من هي مي فخري التي اعتزلت الفن وارتدت الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

فاجأت الفنانة الشابة مي فخري، الجميع، اليوم الجمعة، بإعلان اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب.

ونشرت مي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها بالحجاب، وعلقت: "الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

View this post on Instagram A post shared by May Fakhry (@mayfakhry) on Sep 25, 2020 at 1:00am PDT

View this post on Instagram A post shared by May Fakhry (@mayfakhry) on May 9, 2020 at 8:34am PDT

وفي مقطع فيديو لها، قالت إنها لا تريد العودة مجددا إلى المجال الفني، وقررت الابتعاد عنه تماما.

https://www.instagram.com/p/B_-OdyQHE8O/

وقامت مي فخري بحذف جميع صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب، مكتفية بالصور التي ترتدي فيها الحجاب فقط.

وحول تعريفها بنفسها عبر "إنستجرام"، كتبت: "كنت عارضة أزياء وفنانة والآن مجرد إنسان أقل من العادي".

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وفي السطور التالية أبرز المعلومات عن مي فخري:

- بدأت مشوارها وعمرها 16 عاما بالعمل كـ"موديل" في الإعلانات.

عن بدايتها في مجال الإعلانات قالت في حوار مع برنامج "شارع النهار" (أبريل 2019): "اشتغلت الأول إعلانات وفيديو كليب، وبعدها بدأت أعرض أزياء، وماخترتش إني أكون موديل، البداية كانت في كليب للمطرب حسين الجزائري من إخراج جميل جميل المغازي، ولأن كلمات الأغنية لايقة عليّا، لقيتهم بيوقفوني في الشارع وبيقولولي إحنا محتاجينك معانا، كنت فاكراهم في الأول بيعاكسوا، وبعدين اكتشفت إنهم فعلا عايزيني وفعلا خضت التجربة وحبيت الموضوع".

- ظلت تعمل في مجال الإعلانات لمدة 14 عاما.

- بدأت مشوارها الفني بفيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسني ومي عز الدين عام 2013، ثم قررت دراسة التمثيل وخاضت تجارب أخرى.

- بعد انطلاقتها في مجال التمثيل، قالت في تصريحات تليفزيونية لها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" (أبريل 2016): "أنا اشتغلت كتير في الإعلانات، وبعد كده بدأت أمثل، وأنا من جوايا كإنسانة حابة أعمل ده وأفضل أمثل ومش حابة حاجة تاني".

- الدور الأبرز لمي فخري قبل اعتزالها كان في مسلسل "هبة رجل الغراب" بدلا من الفنانة ريهام حجاج، وخلال العمل بأحد مشاهد الجزء الرابع قامت بصفع الفنان أحمد فريد بطريقة قوية للغاية، وقال عن ذلك خلال حوار تليفزيوني مارس 2017: "بدأت تنفعل واندمجت وضربتني بالقلم فدخلت نمت طول اليوم ومكنتش متوقع ده يحصلي تماما".

- وكذلك ظهرت في مسلسل "حكايات بنات الجزء الثالث"، ومسلسل "بيت السلايف"، و"نصيبي وقسمتك 3"، والجزء الأول من مسلسل "البيت الكبير".

- وكان آخر أعمال مي فخري من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" (2019) للمخرج أحمد خالد أمين، وهو من تأليف مجدي صابر، بطولة النجوم: جمال سليمان، محمود عبد المغني، صابرين، منة فضالي إيمان العاصي، كمال أبو رية، أحمد صفوت، عفاف رشاد، الفنان الراحل محمود الجندي، وغيرهم.

View this post on Instagram A post shared by May Fakhry (@mayfakhry) on Apr 30, 2020 at 8:25am PDT

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